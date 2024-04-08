Подмосковье 08 апреля 2024, 14:41 Активисты из Мытищ передали техсредства и медикаменты в зону СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Администрация Мытищ совместно с активными жителями передали очередную гуманитарную помощь в зону спецоперации. Они закупили и отправили необходимую технику и медикаменты.

Подобные инициативы по сбору и отправке гуманитарной помощи проводятся регулярно. Руководитель отделения фракции «Единая Россия» в Мытищах Юрий Гончарук отметил, что с этой партией помощи бойцам передали технические средства, медицинские препараты и инструменты, квадроцикл, адресные посылки, письма и детские рисунки. Он поблагодарил всех, кто помогает и поддерживает ребят.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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