Подмосковье 04 апреля 2024, 15:06 Активисты из Лобни внесут предложения в нацпроект «Молодежь России» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне прошла встреча представителей «Молодой гвардии». Участники обсудили подготовку к началу приема предложений для национального проекта «Молодежь России», официально запущенного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Целью этого национального проекта является объединение всех существующих государственных механизмов поддержки молодежи и охват всех аспектов их жизни — от карьеры и предпринимательства до волонтерства и международного сотрудничества.

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Члены молодежной организации планируют опросить активных молодых людей по различным направлениям, включая политику, студенческую жизнь, науку, некоммерческие и общественные организации, спорт и медицину.

Собранные инициативы систематизируют и на форумах «Чего хочет молодежь? 2.0» определят итоговые предложения для включения в национальный проект «Молодежь России».

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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