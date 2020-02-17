Добрые дела для героев. Активисты из Истры очистили дворы ветеранов от снега

Члены Молодежного парламента Истры вооружились лопатами и отправились помогать героям войны — убирать снег возле дворов. Помощь ветеранам — часть молодежной акции «Полярный десант». В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Адреса ветеранов активисты взяли в администрации Истры. Пожилым участникам войны тяжело справляться со снегом самостоятельно. Поэтому молодежь активно приходит на помощь пенсионерам. Разумеется, бесплатно.

«Мы обходим ветеранов, наших славных героев, и помогаем им с уборкой территории. Сегодня мы убирали снег. А когда снег растает, мы будем убирать и грязь, и мусор, и прочие вещи», — рассказал председатель Молодежного парламента городского округа Истра Руслан Шевченко.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята очистили от снега шесть дворов. Но самое главное, они дали понять ветеранам, что те не одни. К ним всегда придут на помощь.