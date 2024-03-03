Подмосковье 03 марта 2024, 18:06 Активисты из Химок передали гуманитарный груз для бойцов СВО и жителей Донбасса Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Сергей Малиновский вместе с муниципальными депутатами присоединились к акции по сбору гуманитарного груза. Они передали пакеты с предметами первой необходимости для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

В сборе гуманитарной помощи участвует весь округ. Это активные жители Химок, предприниматели, депутаты, общественные деятели и местные предприятия.

Реклама

«Химчане делают многое, чтобы поддержать бойцов и мирных жителей в зоне проведения СВО. В гуманитарную помощь входят продукты длительного срока хранения, одежда, военная амуниция и медикаменты», — рассказал Сергей Малиновский.

Благодаря объединенным усилиям горожан с начала специальной военной операции было собрано и отправлено более 200 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, жителей Луганской, Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Передала в местное отделение партии „Единая Россия“ очередную партию гуманитарного груза для участников СВО. В этот раз собрала медикаменты, перевязочный материал, средства личной гигиены и бытовую химию. Также в дополнение к посылке сложила письма и открытки от юных химчан», — рассказала Надежда Смирнова.

В Химках при поддержке главы Дмитрия Волошина действует девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них находится в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». Прием грузов осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».