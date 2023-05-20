Подмосковье 20 мая 2023, 19:01 Активисты из Химок очистили пойму реки Сходня в рамках экологической акции «Вода России»

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Жители городского округа Химки приняли участие в экологической акции «Вода России». Активисты провели очистку поймы реки Сходня при поддержки Минприроды РФ и городской администрации.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев поблагодарил от имени главы ведомства Александра Козлова правительство Московской области за пристальное внимание к состоянию малых рек. Многие притоки связаны с Волгой, на берегах которой проживает около трети населения России.

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«Малые реки, такие как Сходня, словно капилляры, питают огромную Волгу, главную артерию европейской части России, поэтому наш сегодняшний субботник станет частью масштабных экологических мероприятий в целом ряде регионов. Кстати, экологическое состояние как Волги, так и малых рек, станет одной из главных тем „водной“ секции Невского международного экологического конгресса, который состоится уже на следующей неделе», — отметил Барышев.

Всего в субботнике приняли участие более 300 химчан. Во время уборки на берегу реки Сходня активисты собрали четыре контейнера мусора: старые покрышки, пластиковый мусор и другие отходы.

«Масштабная экологическая акция „Вода России“ по сути завершает серию весенних субботников, которые мы проводили в Химках, начиная с апреля. Сотни наших жителей сегодня присоединились к уборке», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Акцию в Химках приурочили ко Дню Волги. Река объединяет почти 60 миллионов человек, живущих на ее берегах. Сходня является левым притоком Москвы-реки, которая впадает в Оку и несет свои воды к Волге. Таким образом, экологическое состояние Сходни оказывает важное влияние на одну из крупнейших рек страны.

«Московская область традиционно поддерживает эту акцию. Чистота берегов рек и озер для нас несомненный приоритет. В Подмосковье 4,5 тысяч малых рек. Вместе с администрациями городских округов мы уделяем им большое внимание. Более того, в Московской области запущена программа „100 прудов и озер“. За два года почистили 120 прудов и в этом году еще 40 водных объектов приведем в порядок», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского, подобные фестивали позволяют не только позаботиться о природе, но и объединить людей для общей цели.

«Президентом озвучена задача по формированию новой федеральной программы оздоровления водных объектов России. Это касается всех регионов, в том числе и Московской области. Я признателен всем неравнодушным жителям, которые откликнулись на инициативу и помогли своим трудом сделать пойму реки чище», — отметил депутат.

После мероприятий по уборке для участников организовали выступления местных творческих коллективов, мастер-классы, а также лекции на тему экологии и защиты природы. Также все желающие пообедали на полевой кухне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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