Подмосковье 11 августа 2023, 14:02 Активисты из Балашихи провели мастер-классы по силовому экстриму в ЛНР Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Марафон «Сила России» прошел в Луганской Народной Республике. Его организовали активисты мотоклуба «Ночные волки» и партии «Единая Россия» из Балашихи.

Участие в состязаниях по силовому экстриму приняли жители Лисичанска и Северодонецка. Спортсмены показали мастер-классы по «фермерской прогулке», подъему бревна и буксировке автомобиля. После все желающие смогли попробовать выполнить эти упражнения.

«Очень жарко было. Температура более 40 градусов в тени и, несмотря на это, нас приехали поддержать и помочь организовать эту идею спортсмены из Макеевки, а также представители филиала силового экстрима в Донецкой Народной Республике», — сказал председатель Совета сторонников партии «Единая Россия», мастер спорта международного класса Александр Евсюткин.

Также активисты из Балашихи привезли с собой полторы тонны гуманитарной помощи: продукты питания, средства личной гигиены и детские игрушки.

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