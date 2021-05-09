Активисты «Единой России» убрали дворы ветеранов и вручили им цветы в День Победы

Активисты «Единой России» провели сотни мероприятий для ветеранов из Московской области. Они организовали мини-парады во дворах, пришли к участникам войны домой, помогли навести порядок на придомовой территории.

По традиции депутаты, волонтеры, участники предварительного голосования в Подмосковье навестили ветеранов, вручили им подарки и поблагодарили за подвиги. Некоторые мероприятия прошли дистанционно — ради безопасности пожилых людей в пандемию.

А в очном формате организовали митинги и возложение цветов на воинских мемориалах.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов навестил в Балашихе ветерана Александра Золотова и поздравил его с наступающим Днем Победы. Пенсионер участвовал в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции, освобождал от захватчиков несколько городов Польши.

«Ежегодные встречи с участниками войны, тружениками тыла, узниками и блокадниками стали для партийцев доброй традицией. В прошлом году, несмотря на пандемию, с соблюдением всех санитарных требований нам также удалось навестить ветеранов. Я очень рад, что могу лично поздравить наших героев и еще раз услышать военные истории из первых уст, выразить слова благодарности», — заявил Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Он также побывал в Реутове — в гостях у участника Великой Отечественной войны Павла Комкова. Председатель Московской областной думы вручил ветерану букет красных роз и подарочный набор. За праздничным столом фронтовик вспомнил службу в Литве, рассказал о мирной жизни и своих шести правнуках.

Источник фото: телеканал «360»

А еще Брынцалов посетил Братское кладбище в Балашихе и возложил цветы к мемориалу воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Активисты „Единой России“ хранят память о земляках и местах боевой, трудовой славы. Память о подвиге героев фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах. Мы сделаем все, чтобы сохранить память поколений о самой великой Победе в истории и не допустим забвения ветеранов и пересмотра истории», — сказал Брынцалов.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев уверен, что все акции помогли сохранить традиционную атмосферу Дня Победы.

Кроме того, 9 мая члены «Единой России», молодогвардейцы и волонтеры организовали мини-парады во дворах домов, в которых живут ветераны.

Источник фото: телеканал «360»

В Одинцове прошла акция «Поющие дома» для ветеранов округа. А еще партийцы провели акцию «Палисадник Победы». В рамках нее в Королеве убрали двор ветерана Николая Багаева и посадили деревья.