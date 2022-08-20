Активисты «Единой России» собрали корм и лекарства для собак из подмосковного приюта

В Подмосковье активисты Ленинского отделения партии «Единая Россия» провели благотворительную акцию помощи собачьему приюту «Домашний» в преддверии Дня бездомных животных. Они собрали для четвероногих питомцев сухой корм, лекарственные препараты, средства дезинфекции и гигиены животных. Об этом сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Державина.

Основатель приюта «Домашний», советская и российская эстрадная певица, советник губернатора Московской области Илона Броневицкая, предложила в рамках реализации регионального партийного проекта «Старший брат» проводить с питомцами учебно-тренировочные занятия для школьников. В местном отделении партии инициативу поддержали.

«Вопрос о проведении учебных занятий для школьников взят в работу и в ближайшее время будет проработан», — отметила Державина.

Приют «Домашний» был основан в 2003 году. Он существует за счет частных пожертвований. В приюте содержится около тысячи собак. Недавнего к ним прибавились новоселы — сто кошек разных пород.