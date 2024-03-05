Подмосковье 05 марта 2024, 17:03 Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» в Химках приняли участие в сборе вторичного сырья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинские активисты из «Единой России» и «Молодой Гвардии» присоединились к инициативе по сбору пластиковой и алюминиевой тары. Они сдали материалы в специальный фандомат в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Все фандоматы соединены с программой лояльности компании «РТ-Инвест». Участники акции получают баллы за каждую сданную тару. Потом их можно использовать в сервисе UDS для получения различных скидок.

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«Забота об окружающей среде — это очень важный вопрос, который никогда не потеряет свою актуальность. В Химках установлено более 600 контейнеров для разделения мусора и около 40 фандоматов по приему пластика и алюминия», — сказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Жители Подмосковья уже потратили почти 8,5 миллиона баллов на покупку продуктов питания. В программе лояльности «РТ-Инвест» уже зарегистрированы 75 тысяч пользователей. За время работы экопунктов им начислили 60 миллионов баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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