Подмосковье 15 марта 2024, 15:52 Активисты «Движения первых» встретились с космонавтом Андреем Федяевым в Звездном Городке Министерство образования МО

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Встреча активистов «Движения первых» и космонавта-испытателя Андрея Федяева прошла в Звездном Городке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие приурочили к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Школьники возложили цветы к памятнику космонавта, а после отправились на экскурсию в Музей Центра подготовки космонавтов.

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После экскурсии прошла открытая дискуссия с космонавтом Андреем Федяевым. Ребята смогли задать все интересующие вопросы, и узнать не только технические аспекты полетов, но и психологические особенности работы в условиях невесомости.

Отметим, что встреча собрала активистов «Движения Первых» со всей страны.

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