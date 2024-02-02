02 февраля 2024, 11:06
Активисты «Движения Первых» в Подмосковье отправили письма бойцам СВО к 23 Февраля
Участники программы «Движение Первых» в Подмосковье активно участвуют в сборе и передаче гуманитарной помощи в зону СВО. Активисты также пишут письма бойцам — за все время они отправили свыше 30 тысяч посланий.
Ко Дню защитника Отечества в Московской области запланировали множество мероприятий, во время которых активисты движения поздравят героев. На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России. Председатель «Движения Первых» Подмосковья Юрий Макеев уже написал добрые слова бойцам.
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Он подчеркнул важность личного выражения сопричастности к судьбам бойцов. Присоединиться к акции может каждый.
Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.
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