Подмосковье 02 февраля 2024, 11:06 Активисты «Движения Первых» в Подмосковье отправили письма бойцам СВО к 23 Февраля Министерство образования МО

Читать 360tv в

Участники программы «Движение Первых» в Подмосковье активно участвуют в сборе и передаче гуманитарной помощи в зону СВО. Активисты также пишут письма бойцам — за все время они отправили свыше 30 тысяч посланий.

Ко Дню защитника Отечества в Московской области запланировали множество мероприятий, во время которых активисты движения поздравят героев. На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России. Председатель «Движения Первых» Подмосковья Юрий Макеев уже написал добрые слова бойцам.

Реклама

Он подчеркнул важность личного выражения сопричастности к судьбам бойцов. Присоединиться к акции может каждый.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».