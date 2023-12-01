Подмосковье 01 декабря 2023, 23:09 Активисты «Движения первых» рассказали подросткам Павловского Посада о раскрытии своего потенциала Телеканал «360»

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Активисты «Движения первых» встретились с учащимися первой школы актива в Павловском Посаде. Занятия посвятили раскрытию творческого потенциала молодежи. Это уникальная программа подготовки школьников. Включает лекции, тренинги, мастер-классы и практические задания.

Перед детьми выступили шесть спикеров по различным направлениям. После этого участники разделились на группы и отправились на лекции и мастер-классы.

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Подростки получили навыки ораторского искусства. На примере спикеров они узнали, как выстроить свой путь от мечты к лидерству в движении.

Участники «Движения первых» — это активные и жизнерадостные подростки. Они готовы обучаться всему новому и достигать новых высот. Первая школа актива в округе вышла продуктивной.

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