Подмосковье 03 августа 2023, 16:54 Активисты Богородского округа восстановят архивные кинопленки студии «Квант» Телеканал «360»

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Любительская студия «Квант» работала в Электроуглях в 60-80 годах прошлого столетия. Жители Богородского округа Павел Стебаков и Вячеслав Кранов решили восстановить архивные пленки.

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Еще в детстве Павел ходил в фотостудию в бывший Дворец пионеров. Там он впервые увидел кадры из прошлого.

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«Руководитель, показал кинопленку, которая была снята, кажется, в 70-е годы. И это очень запало в душу», — рассказал он.

Спустя почти 20 лет он стал профессиональным саунд-дизайнером, увлекся монтажом и снова решил связаться с учителем. Ему передали весь архив киностудии.

«Изначально это была такая авантюра на интерес - взять и посмотреть, что мы можем технически сделать с пленкой. А потом, когда все это стало обрастать уже какими-то идеями и комментариями, поняли, что нужно продолжать», — поделился Павел.

К процессу восстановления пленок присоединился и Вячеслав Кранов, один из основателей студии «Квант». Сейчас мужчины ищут способ проявки катушек. Павел занимается обработкой кадров, монтажом, добавлением звука. Большую часть архивов уже оцифровали.

Работы еще предстоит много, но Вячеслав и Павел готовы завершить начатое. Они уже выпустили пять серий на YouTube и ВКонтакте.

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