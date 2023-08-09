Подмосковье 09 августа 2023, 08:24 Активисты «Боевого братства» из Солнечногорска доставили гуманитарную помощь в зону СВО Unsplash

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Члены организации «Боевое братство» из Солнечногорска отправились в гуманитарную командировку в зону специальной военной операции. Они встретились с танкистами, связистами и пехотой в Луганске, Дебальцеве и Бахмуте, а также навестили бойцов Кантемировской дивизии в Сватове.

Солнечногорцы привезли военнослужащим все необходимое для службы и поддержки боевого духа.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Мы посетили различные подразделения и увидели настоящую дружбу и единство среди военнослужащих. Они работают вместе, чтобы защитить нашу страну и обеспечить безопасность каждого гражданина. Эта командировка показала нам, как важно быть патриотом и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке. Мы гордимся тем, что можем делать такие дела и приносить пользу нашей родине. Пусть наши военнослужащие чувствуют нашу поддержку и заботу», — поделился член Солнечногорского отделения организации «Боевое братство» Сергей Миусский.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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