Подмосковье 29 ноября 2022, 16:35 Активистов Шатуры и Лыткарина наградили на форуме «Управдом»

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Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья приняли участие в муниципальных форумах «Управдом» в городских округах Шатура и Лыткарине. На форумах среди прочего обсудили подготовку домов к зиме и вопрос обновления городских теплотрасс.

Госжилинспекция Московской области поучаствовала в обсуждении планов городских округов Лыткарино и Шатура в рамках муниципальных форумов «Управдом». В Лыткарине говорили о подготовке домов к зиме, а также программе повышения комфортности. На форуме в Шатуре обсуждали начисления коммунальных платежей при наличии или отсутствии приборов учета.

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За большой вклад в защиту интересов собственников на форумах отметили активистов-общественников. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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На форумах встретились муниципальные власти, управляющие организации, члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, специалисты ЖКХ и жители Лыткарина и Шатуры.

В Лыткарине особое внимание уделили теме обновления городских теплотрасс и оборудования котельной. Модернизация десяти окружных котельных в округе уже началась.

На мероприятии в Шатуре с днем рождения поздравили активного члена Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Розу Зимнюкову. В Лыткарине благодарственное письмо министерства территориальной политики вручили руководителю окружного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Татьяне Ивановой.

«Форумы „Управдом“ — это не только школа жилищно-коммунальной грамотности и возможность для жителей напрямую решить ряд частных вопросов. Это еще и встречи в кругу единомышленников, которых важно и нужно благодарить за их неравнодушие и активность», — сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.