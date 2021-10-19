Активистов «Российского движения школьников» в Подмосковье стало больше 150 тысяч

«Российское движение школьников» в Московской области продолжает активно развиваться. На данный момент в нем принимают участие более 150 тысяч активистов. Подмосковье по этому показателю лидирует среди всех российских регионов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья, движение разрастается во всех муниципалитетах области. Сейчас по всему региону открыто 966 отделений. Кроме большого количества участников, Московская область также лидирует по числу проводимых для детей мероприятий.

«Ребята могут участвовать в проектах по четырем направлениям: медийному, патриотическому, гражданскому и личностному развитию», — уточнили в Министерстве образования.

В ведомстве отметили, что победителям конкурсов предоставляют путевки в такие популярные места отдыха, как детские центры «Артек» и «Орленок». Однако главным для участников остаются не поездки, а возможность найти единомышленников, подружиться и обменяться интересными идеями.

В сентябре этого года школьники из Подмосковья выиграли поездку во Владивосток. Они победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена».