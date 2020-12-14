Активистов организации «Родная душа» наградили в Балашихе

Активистов областной общественной организации поддержки материнства и детства «Родная душа» наградили за волонтерскую деятельность в Балашихе. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

«Сегодня мы собрали актив общественной организации многодетных семей „Родная душа“. Эта организация делает очень много, чтобы помочь людям в такое непростое время. Большое спасибо активистам за их работу, всем неравнодушным людям», — сказал Владимир Шапкин.

Активистам вручили благодарственные письма и почетные грамоты, а также передали членам организации 200 продуктовых наборов.

В это сложное время семьи из нашей организации оказывают волонтерскую помощь нуждающимся людям, ветеранам в рамках акции «От сердца к сердцу». Она проходит в течение года Наталья Черячукина президент организации «Родная душа»

Наталья Черячукина отметила, что более 200 семей получили помощь в виде продуктовых наборов, юристы и психологи проводят бесплатные консультации.

Организация «Родная душа» была зарегистрирована в 2014 году. Она занимается социальной, юридической и психологической помощью семьям, оказавшимся в трудной ситуации.