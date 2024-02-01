Подмосковье 01 февраля 2024, 10:29 Активистов движения «Молодая гвардия» в Лобне наградили за успешную работу в 2023 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Конференция регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» прошла в Москве. Среди награжденных по итогам работы в 2023 году были активисты движения из Лобни.

Городской округ Лобня на конференции представляли руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Барабанов и Мария Ченикалова. Во время мероприятия они работали на сцене, помогая создавать медиаконтент для трансляции.

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Активистов движения из Лобни наградили за реализацию молодежной политики и за успехи в работе московского областного отделения «Молодая гвардия Единой России» в 2023 году. Кроме того, Денис Барабанов получил благодарственный лист за участие в гуманитарной миссии в Донбассе и поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Сегодня в городском отделении «Молодой гвардии Единой России» состоят 78 жителей Лобни. Ребята активно участвуют во всех мероприятиях округа.

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