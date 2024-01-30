Подмосковье 30 января 2024, 09:42 Активистов движения «Молодая гвардия» наградили в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

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Организация «Молодая гвардия» подвела итоги работы в 2023 году в Подмосковье. Представители движения наметили планы на наступивший год, обсудили достижения и отметили лучших активистов.

По словам главы министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, в декабре организация отметила 18-летие. За это время в нее вступили более 9,3 тысячи человек.

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«Конечно, хочется отметить и ребят, которые собирают помощь участникам СВО. Знаю, что многие молодогвардейцы ездят сами на передовую в составе гуманитарных миссий. Наша акция „Доброе дело“ существует уже почти два года, и за это время она объединила огромное количество неравнодушных и храбрых людей, которые вместе делают много по-настоящему важных вещей», — сказала она.

Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Участникам движения, которые помогли жителям Климовска, вручили ведомственные награды. Они круглосуточно принимали заявки, раздавали обогреватели и одеяла и решали другие вопросы. Еще пятерых добровольцев отметили за работу в Донбассе.

В минувшем году активисты реализовали несколько крупных региональных проектов, в том числе образовательные форумы «Курсом лидера», экокемпинг «С любовью к планете», экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race и другие. Также по их инициативе прошли мероприятия в честь 8 Марта, Дня космонавтики, Дня народного единства и других праздников.

Как отметила руководитель регионального штаба Диана Алумянц, всего «Молодая гвардия» провела более 10 тысяч мероприятий, получила четыре гранта «Росмолодежи» и два — от Фонда президентских инициатив.

«Наш девиз — ни дня без добрых дел. У нас есть проект „Добро в действии“, который включает в себя много инициатив. Это, прежде всего, помощь незащищённым категориям жителей, ветеранам, людям с ограничениями по здоровью. Сюда входят донорские акции, традиционные сборы макулатуры, поддержка хосписов, посещение приютов для бездомных животных. Молодогвардейцы всегда рядом с теми, кому требуется помощь», — сказала она.

В преддверии Единого дня голосования 8 сентября добровольцы совместно с отделением «Единой России» запустили образовательный проект «ПолитСтарт». На самих выборах активисты работали в качестве наблюдателей и представителей УИК. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что 2024 год также будет насыщен событиями, и поблагодарил ребят за включенность в избирательную кампанию Андрея Воробьева на выбора губернатора.

«Молодогвардейцы помогали участникам специальной военной операции, их близким, жителям новых территорий. Собирали и доставляли гуманитарные грузы на фронт, помогали восстанавливать инфраструктуру на освобожденных территориях. Стала доброй традицией забота со стороны молодогвардейцев о ветеранах Великой Отечественной войны, в целом о нашем старшем поколении. Рассчитываю, что экологические, просветительские и благотворительные проекты подмосковного отделения МГЕР будут продолжены в текущем году», — сказал он.

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