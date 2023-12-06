Подмосковье 06 декабря 2023, 23:30 Активистка из Долгопрудного приняла участие в наблюдательном совете с президентом Пресс-служба «Движения первых»

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Активистка «Движения первых» из Долгопрудного Полина Павлова приняла участие во II заседании наблюдательного совета организации. Оно прошло под председательством главы наблюдательного совета, президента России Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что ключевой смысл «Движения первых» помочь детям и подросткам раскрыть способности и найти собственный путь в жизни. Именно в этом и состоит залог успешного будущего страны. На сегодняшний день оно объединяет более четырех миллионов неравнодушных граждан.

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В ходе заседания участники обсудили важные вопросы и поделились опытом. Кроме того, они смогли получить поддержку от президента России и пообщаться с единомышленниками.

В пресс службе Министерства образования Московской области отметили, что на сегодняшний день подмосковное отделение насчитывает более 185 тысяч активных участников.

«По всему Подмосковью открыто 957 первичных отделений РДДМ на базе школ и учреждений СПО», — добавили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проводилось на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Центра молодежных инициатив в Протвине.

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