Подмосковье 29 января 2023, 21:04 Актеры центра реабилитации из Пушкино показали спектакль детям из ЛДНР

Читать 360tv в

Дети с ограниченными возможностями из театральной студии «Радость моя» показали в центре реабилитации в Пушкине спектакль «Лучший друг». Зрителями были школьники, которые приехали в Подмосковье из ДНР и ЛНР.

«В этой сказке рассказывается о том, что дружба — это труд, что надо помогать ее поддерживать», — заявил режиссер Игорь Ильин.

Реклама

Через спектакль организаторы хотели сказать, что в России детям из ДНР и ЛНР готовы помогать.

«Мы все одна семья, мы все рядом. Стоит только руку протянуть, и мы готовы прийти на помощь», — сообщила руководитель центра реабилитации Инна Орлова.

Педагоги и психологи центра постоянно выезжают к детям из ЛДНР и помогают им освоиться на новом месте. Таким образом оказали поддержку и детям Ольги Кузьминой, которая приехала в Московскую область из Харькова.

Ольга Кузьмина с двумя детьми просидела в подвале пять недель. Младший сын перестал говорить из-за постоянных обстрелов. Женщина долго не уезжала из родного города, потому что ехать ей было некуда.

«Сравнить, как мы жили в подвале и здесь. Мы очень хорошо здесь живем. Дети в школу ходят, развиваются, а не сидят просто, там же ни учебы, ничего», — пояснила Ольга Кузьмина.

Сейчас семья живет в одном из пунктов временного размещения. Тут есть все необходимое, в том числе поддержка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».