Актеры со всей страны приехали на театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» в Королеве

На фестивале «Фабрика Станиславского» в Королеве собрали тех, кто хранит традиции русского психологического театра. Художественным руководителем стал Сергей Безруков. На творческий слет приехали студенты театральных вузов со всей России.

Третий фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве спектаклем «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна. Актеры представили эскиз электродрамы. В главных ролях — Анна Снаткина и Никита Пресняков.

«Я готовилась к выпуску спектакля около полутора лет, меня готовил педагог по вокалу», — рассказала Анна Снаткина, актриса.

В рамках фестиваля для студентов театральных вузов организуют мастер-классы. Один из них — по сценическому слову — проведет Сергей Безруков.

«Ребята, которые приезжают, учатся у меня, а я смотрю, кем они будут дальше. Я за один мастер-класс учу их как читать, как обходиться со словом на сцене и насколько важно читать стихи, погружаясь в атмосферу того или иного автора. И каждый автор разный. Это очень важно выделить и донести», — отметил Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля «Фабрика Станиславского».

На фестивале актеры со всей страны представят свои работы. Со 2 по 10 июня спектакли покажут в Москве и Подмосковье. Основной площадкой станет Московский Губернский театр. На его же сцене в сентябре состоится премьера спектакля «Безымянная звезда».

Главная цель фестиваля состоит в общении и обмене опытом между режиссерами и актерами. Организаторы собирают тех, кто убежден в том, что имя Станиславского, его учение по-прежнему значимы для современного театра.

Среди участников фестиваля — театры из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска.

В конце показов жюри назовет лауреатов премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роли, а также отметят лучший актерский ансамбль.