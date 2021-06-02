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    02 июня 2021, 21:20

    Актеры со всей страны приехали на театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» в Королеве

    Алена Собкалова, Натали Владимирова, Оксана Кононенко

    На фестивале «Фабрика Станиславского» в Королеве собрали тех, кто хранит традиции русского психологического театра. Художественным руководителем стал Сергей Безруков. На творческий слет приехали студенты театральных вузов со всей России.

    Актеры со всей страны приехали на театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» в Королеве

    Третий фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве спектаклем «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна. Актеры представили эскиз электродрамы. В главных ролях — Анна Снаткина и Никита Пресняков.

    «Я готовилась к выпуску спектакля около полутора лет, меня готовил педагог по вокалу», — рассказала Анна Снаткина, актриса.

    В рамках фестиваля для студентов театральных вузов организуют мастер-классы. Один из них — по сценическому слову — проведет Сергей Безруков.

    «Ребята, которые приезжают, учатся у меня, а я смотрю, кем они будут дальше. Я за один мастер-класс учу их как читать, как обходиться со словом на сцене и насколько важно читать стихи, погружаясь в атмосферу того или иного автора. И каждый автор разный. Это очень важно выделить и донести», — отметил Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля «Фабрика Станиславского».

    На фестивале актеры со всей страны представят свои работы. Со 2 по 10 июня спектакли покажут в Москве и Подмосковье. Основной площадкой станет Московский Губернский театр. На его же сцене в сентябре состоится премьера спектакля «Безымянная звезда».

    Главная цель фестиваля состоит в общении и обмене опытом между режиссерами и актерами. Организаторы собирают тех, кто убежден в том, что имя Станиславского, его учение по-прежнему значимы для современного театра.

    Среди участников фестиваля — театры из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска.

    В конце показов жюри назовет лауреатов премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роли, а также отметят лучший актерский ансамбль.