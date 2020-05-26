26 мая 2020, 21:39
Актеры из Ногинска запустили новый челлендж. Они перевоплощаются в известных личностей
Московский областной театр драмы и комедии запустил в Instagram-аккаунте проект «Жизнь замечательных людей». Артисты перевоплощаются в образы известных исторических и современных личностей.
Самую первую публикацию сделал народный артист России Юрий Грубник. Решил перевоплотиться в образ Островского. Помогала супруга, художник.
Коллеги подхватили челлендж: Пушкин, Сальвадор Дали, его подруга Фрида Кало и египетская царица Нефертити — поразительная точность в деталях.
Жизнь в театре даже в условиях самоизоляции не замирает, и актеры продолжают работать для зрителя. Теперь в виртуальной реальности.
Присоединиться к челленджу может каждый. Перевоплощайтесь, фотографируйтесь и публикуйте снимки в Instagram с хэштегом #жиза_мотдик.
Подробности — в сюжете канала «360».