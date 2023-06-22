Подмосковье 22 июня 2023, 09:45 Актеры фильма «Приключения Электроника» встретились со школьниками в Можайске

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Актеры фильма «Приключения Электроника» Владимир и Юрий Торсуевы встретились со школьниками в Можайске. Мероприятие прошло в рамках проекта «100 вопросов взрослому».

Вместе с актерами пообщаться с ребятами приехали режиссер и сценарист Юрий Деденев и композитор Артур Ермак. Братья Владимир и Юрий Торсуевы рассказали о своем детстве, творчестве и о том, как попали в кино.

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«Для главных ролей искали близнецов. Искали в Одессе, в Киеве, в Ленинграде по архивам киностудий. Но потом стали обзванивать школы, в том числе московские. Нам позвонили в школу и спросили: есть ли у вас близнецы? Мы тогда учились как раз в 5-м классе», — поделился Владимир Торсуев.

Торсуевым удалось успешно пройти пробы. До этого в их семье не было актеров.

Ребята показали актерам творческие номера, директор школы вручила памятные сувениры из Можайска. В конце встречи у каждого была возможность сфотографироваться с актерами и взять автограф.

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