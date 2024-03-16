16 марта 2024, 18:34
Актер театра и кино Амаду Мамадаков проголосовал на выборах президента в Реутове
Популярный актер театра и кино Амаду Мамадаков отдал свой голос за одного из кандидатов на пост президента России. Он проголосовал на избирательном участке № 2657 в музейно-выставочном центре Реутова.
Актер подчеркивает, что нужно быть сильным человеком, готовым взять ответственность за страну и проживающих в ней людей.
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«Сейчас я в „Антигоне“ (трагедия древнегреческого драматурга Софокла. — прим. ред.) играю царя. Я понимаю логику царя, мотивацию, цели, взгляды на жизнь. Поэтому когда я надеваю этот образ, я понимаю полностью правителей. Я понимаю, какая это сложная карма. Это не все выдерживают. Нужно быть сильным человеком, чтобы управлять народом, решать судьбы людей и принимать сложные решения», — рассказал Амаду Мамадаков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реутов
Выборы президента — 2024
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