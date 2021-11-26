Актер Милош Бикович побывал в центре «Авангард» в Одинцовском округе

Звезда сериалов «Отель „Элеон“» и «Гранд», фильмов «Холоп», «Отель „Белград“» и «Лед», актер Милош Бикович стал гостем центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцовском округе.

Директор «Авангарда» Дарья Борисова провела гостю экскурсию по центру, актер даже совершил прыжок с парашютом на учебном тренажере.

«Наш центр всегда рад приветствовать на своей территории гостей, и сегодняшний день не стал исключением», — сказала Дарья Борисова.

Организаторы до последнего держали интригу и не говорили участникам сборов, кто станет гостем мероприятия. Встреча со звездой прошла на одном дыхании. Милош Бикович рассказал о начале творческого пути, получал ли он серьезные травмы во время съемок, чем увлекается в свободное время и к каким ролям готовится.

Сам актер тоже был рад пообщаться с курсантами и отметил, что не против пройти военные сборы и вернуться в «Авангард».

«Поражают размах и возможности центра. Самое яркое впечатление от визита — это молодые люди, которые приезжают в „Авангард“. Меня удивило, насколько они открыты, заинтересованы. В таком возрасте творческая сила, целеустремленность, которая направляется на что-то созидательное, — большая редкость», — поделился Милош Бикович.