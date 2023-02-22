22 февраля 2023, 10:00
Актер из телесериала «След» провел мастер-класс для учеников театральной студии в Протвине
Актер, сыгравший маньяка в сериале «След», провел мастер-класс для юных артистов в Протвине. Андрей Климов показал детям из студии «Галерка» упражнения, помогающие преодолеть стеснение на публике.
Несколько лет назад Андрей Климов сам был выпускником «Галерки». Занятия там помогли ему поступить на актерское отделение, и сейчас он успешно снимается в кино и играет в театре. По его мнению, мастер-класс полезен не только детям, но и ему.
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«В процессе тренинга я какие-то детали вижу со стороны. Понимаю свои какие-то свои ошибки. Делаю выводы и в дальнейшем применяю этот опыт на сцене», — сказал он.
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Актер показал детям упражнения для преодоления стеснения. Среди них «Зерно животного», в котором юные артисты должны изображать зверей.
«Кажется, что это актер, серьезный человек, но на занятиях с ним настолько весело и классно! Можно на благо дела вместе подурачиться», — поделилась ученица студии Полина Девяткова.
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