Актер Игорь Огурцов проголосовал по поправкам к Конституции в Химках

Игорь Огурцов выразил мнение, что не нужно прислушиваться к призывам игнорировать голосование.

Во-первых, это гражданский долг каждого человека, он должен его выполнить. То, что мы все слышим в интернете, по радио, что не надо голосовать — нет, наоборот надо идти голосовать Игорь Огурцов актер

«Твой голос все равно будет важен. 100% будет важен. Мы должны смотреть на будущее нашей страны, на будущее наших детей, потому что мы растем для кого — для детей, чтобы дети росли и радовались жизни», — сказал актер.

Также Игорь Огурцов отметил, что на избирательном участке все профессионально подготовлено для голосования.

«Я зашел, мне обработали руки, выдали перчатки, маску, померяли температуру. Все отлично, жители могут не бояться», — поделился актер.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основным днем голосования станет 1 июля.