    30 июня 2020, 18:52

    Актер Игорь Огурцов проголосовал по поправкам к Конституции в Химках

    Анастасия Максимовских, Ирина Люлина

    На одном из избирательных участков в Химках свой голос по поправкам в Конституцию РФ отдал Игорь Огурцов. Актер подчеркнул, что участие в голосовании — гражданский долг каждого человека.
    Актер Игорь Огурцов проголосовал по поправкам к Конституции в Химках | Изображение 1

    Игорь Огурцов выразил мнение, что не нужно прислушиваться к призывам игнорировать голосование.

    Во-первых, это гражданский долг каждого человека, он должен его выполнить. То, что мы все слышим в интернете, по радио, что не надо голосовать — нет, наоборот надо идти голосовать

    Игорь Огурцовактер
    Актер Игорь Огурцов проголосовал по поправкам к Конституции в Химках | Изображение 2

    «Твой голос все равно будет важен. 100% будет важен. Мы должны смотреть на будущее нашей страны, на будущее наших детей, потому что мы растем для кого — для детей, чтобы дети росли и радовались жизни», — сказал актер.

    Также Игорь Огурцов отметил, что на избирательном участке все профессионально подготовлено для голосования.

    Актер Игорь Огурцов проголосовал по поправкам к Конституции в Химках | Изображение 3

    «Я зашел, мне обработали руки, выдали перчатки, маску, померяли температуру. Все отлично, жители могут не бояться», — поделился актер.

    Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основным днем голосования станет 1 июля.