Подмосковье 26 декабря 2022, 13:30 Акробаты Подмосковья дважды заняли весь пьедестал Кубка России по фристайлу

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Спортсмены Подмосковья завоевали два комплекта наград Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика». Первый и второй этапы соревнований проходили с 22 по 25 декабря в Ярославской области.

​Спортсмен олимпийской сборной России, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира Максим Буров взял золото на первом этапе турнира и повторил результат на втором этапе. Двукратный призер Олимпийских игр Илья Буров дважды занял второе место соревнований. Бронзу завоевал на обоих этапах спортсмен олимпийской сборной России, призер чемпионата мира Станислав Никитин.

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Отмечается, что лыжные акробаты являются представителями «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Московской области.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что главная задача Подмосковья заключается в том, чтобы максимальное количество людей регулярно занимались спортом. Для этого в Московской области в ближайшие пять лет возведут еще 34 спортивных объекта.

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