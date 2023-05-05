Подмосковье 05 мая 2023, 13:21 Акробаты из Подмосковья выиграли 4 медали на международных соревнованиях Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные акробаты завоевали четыре медали на международных соревнованиях. «Кубок заслуженного тренера СССР — Владимира Гургенидзе» прошел в Одинцове. В нем приняли участие около 600 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Представители Московской области стали обладателями золотых наград в мужской группе и женской паре, серебряной медали в мужской паре и бронзы в женской группе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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Спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта были представлены в четырех дисциплинах из пяти возможных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в регионе.

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