АКРА подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне АА+(RU)

АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня АА+(RU), прогноз «Стабильный», и ее облигаций — до уровня АА+(RU). Об этом сообщила пресс-служба Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства.

Аналитики отмечают, что Московская область является крупным промышленно развитым регионом, характеризующимся значительным вкладом в экономику РФ (3,8 трлн рублей в 2017 году, или порядка 5% суммарного валового регионального продукта (ВРП) субъектов РФ). Регион занимает второе место по численности населения (5% общего населения страны).

Повышение рейтинга Московской области обусловлено темпами развития ее экономики, которые опережают средние показатели по стране. А устойчивый рост доходов областного бюджета, позволяет менять его структуру в пользу более гибких капитальных расходов. Кредитный рейтинг поддерживается стабильными бюджетными показателями, средним уровнем долговой нагрузки и минимальными рисками рефинансирования при избыточном объеме собственной ликвидности.

Бюджет Московской области характеризуется стабильно высокой долей собственных поступлений: в 2016–2020 годах ННД (налоговые и неналоговые доходы) будут равны в среднем 93% доходов бюджета без учета субвенций. В указанном периоде обязательные расходы, по оценке АКРА, в среднем могут составить порядка 73% совокупных расходов, а средняя доля капитальных расходов оценивается на уровне 18% совокупных расходов региона. Стабильный рост доходов позволяет поддерживать значительный уровень капитальных расходов и увеличивать его: плановый рост капрасходов составляет в 2019 году 90%, в 2020-м — 70% к уровню 2018 года.