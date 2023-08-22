Подмосковье 22 августа 2023, 17:44 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне АА+ Unsplash

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АКРА оценило рейтинг кредитоспособности Подмосковья как самый высокий. На уровне АА+ также подтверждены рейтинги облигационных займов.

По мнению АКРА, высокие показатели обусловлены развитой экономикой, стабильностью бюджета и умеренной долговой нагрузкой. Отмечается, что «позитивный» прогноз по кредитному рейтингу строится на ожидании динамичных темпов роста налоговых и неналоговых доходов.

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«Подтверждение рейтингов Подмосковья ведущим российским рейтинговым агентством свидетельствует об успешной работе правительства Московской области по управлению бюджетом и эффективности мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости региона», — сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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