Аккумуляторы на основе сушеного борщевика разработали в МГУ | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 21:06 Аккумуляторы на основе сушеного борщевика разработали в МГУ

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В МГУ придумали еще одно применение одному из самых вредных и распространенных сорняков — борщевику. Лаборанты химического факультета специально сохраняют его листья. Они придумали сделать так, чтобы растение смогло стать источником энергии.

У химиков в МГУ получилось превратить высушенный борщевик в твердый углерод. Потом это все отправляется напрямую в Сколково, где потом можно собрать натрий-ионные аккумуляторы. Они пока не так сильно распространены, конкурировать с уже популярными литий-ионными смогут едва ли, но собственная ниша у них вскоре появится точно. Сами авторы говорят, что в этой цепочке именно сам борщевик — далеко не главное.

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Например, такие аккумуляторы можно задействовать в электробусах или накопителях энергии солнечных батарей. При этом цена натриевых аккумуляторов будет ниже. Такой же способ активно осваивается и в Китае — несколько компаний из этой страны уже заявили о запуске серийного производства этих источников питания.

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