Подмосковье 28 июля 2023, 16:16 Аккредитация СМИ на литературный фестиваль «Проект: Поэт» началась в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Аккредитация СМИ на литературный фестиваль под открытым небом «Проект: Поэт» стартовала в Московской области. Мероприятие состоится 11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Тютчева», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

«Заявка должна содержать название организации, ФИО и должность лиц, подлежащих аккредитации, контактный телефон, а также даты присутствия на площадке фестиваля», — уточнили в ведомстве.

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Заявки будут принимать до 9 августа на почту fest@mosoblkino.ru. Подтверждение придет ответным письмом. Вопросы можно задать по телефону: 8 (495) 642-07-50

На фестивале выступят российские артисты и литераторы и молодые дарования. В первый день состоится показ спектакля «Хулиган. Исповедь» о Сергее Есенине с Сергеем Безруковым в главной роли.

Во второй день Сергей Маковецкий прочитает отрывки из поэтических произведений. На малой сцене перед зрителями выступят чтица Ольга Сычева, поэтесса Юлия Мамочева и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.

Вечером на большой сцене покажут литературно-музыкальную композицию заслуженной артистки России Екатерины Гусевой и группы «Пятеро». Билеты можно приобрести на сайте и в кассе музея-заповедника.

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