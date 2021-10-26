Академик Ройтберг объяснил появление онкоцентра в Химках

Подмосковные чиновники оказались отзывчивыми людьми, готовыми помогать инвесторам и врачам в спасении людей с тяжелыми заболеваниями. Именно поэтому онкологический центр появился в химкинском Институте ядерной медицины. Об этом заявил доктор медицинских наук, предприниматель Григорий Ройтберг на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Вы знаете, все ругают чиновников. И я тоже в новостях. Но тут я столкнулся с тем, что есть чиновники, которые хотят помогать, что я могу позвонить мэру Химок, который на утро проведет совещание о том, почему не сделали. Это было настолько для меня удивительно. Поэтому хотелось сделать именно в Московской области», — поделился академик.

Ройтберг добавил, что половина пациентов нового онкоцентра в Химках пробовала лечиться за границей и увидела, что куда-то ехать нет смысла. По его словам, благодарные пациенты присылают пачки писем с просьбой поблагодарить всех людей, благодаря которым у них появилась возможность лечиться в таком месте.

«Мне надо, чтобы за ближайшие два года этот центр стал лучшим. Это амбициозно, поверьте. Здесь работают кафедры, которые будут готовить врачей, медицинских сестер для работы в ядерной медицине. Очень тесно мы работаем с Университетом Джонса Хопкинса, с ведущими клиниками Германии», — рассказал о планах Ройтберг.

Губернатор Подмосковья и председатель верхней палаты парламента приехали в химкинский Институт ядерной медицины 26 октября. Воробьев отметил, что онкоцентр оснастили самым современным оборудованием, которое будет спасать жизни. Матвиенко призвала регионы брать с медицины Московской области пример.