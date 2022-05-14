Академию парусного спорта открыли в Мытищах

Академия парусного спорта начала свою работу в городском округе Мытищи на базе нового яхт-клуба Tenzor Sailing Club, расположенного на Пестовском Водохранилище. Открытие приурочили к запуску ежегодной программы «Лето в Подмосковье».

В рамках открытия Академии в Пестовском водохранилище прошел первый этап регаты «Кубок Пестово». Сразу 14 лодок спустились на воду и приняли участие в гонке. Такие соревнования здесь станут регулярными.

В церемонии приняла участие министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

«Сегодня в рамках проекта „Лето в Подмосковье“ мы открыли академию парусного спорта и дали старт парусной регате в регионе. Парусная школа позволит научиться этому виду спорта новичкам, а также овладеть навыками и получить удовольствие тем. Кто хочет в совершенстве владеть искусством парусного спорта», — отметила она.

Яхт-клуб сыграет большую роль в туристической и деловой привлекательности Подмосковья. Это очередной шаг к развитию премиального и корпоративного туризма, а также дополнительный стимул к развитию парусного спорта.