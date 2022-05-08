Академию парусного спорта откроют в Подмосковье

На базе нового яхт-клуба Tenzor Sailing Club, расположенного в акватории Пестовского водохранилища, 14 мая откроется академия парусного спорта.

Событие станет частью программы проекта «Лето в Подмосковье». В новой академии будут проводить тренировки для новичков и для детей.

Организаторы уверены, что открытие яхт-клуба станет знаковым событием для туристической и деловой жизни Подмосковья, а также откроет новые пути для развития туристической отрасли в премиальном и корпоративном сегментах туризма.

С появлением яхт-клуба на базе гольф-клуба «Пестово» Московская область сможет стать одним из регионов — лидеров в парусном туризме.

В день открытия сезона проведут презентацию проекта с участием приглашенных официальных гостей. Кроме того, здесь стартует первый этап серии регат «Кубок Пестово».

Планируется регулярно проводить серии любительских регат, а вечернюю субботнюю сделать традиционной регатой от TSC на акватории Пестовского водохранилища.

«Парусный спорт — это уникальный вид активности, который приносит истинное наслаждение. И новая школа, которую мы открываем, поможет новичкам узнать, как прекрасен этот вид активности, и сделать первые шаги. А для тех, кто хочет в совершенстве овладеть им, академия парусного спорта позволит развивать технические навыки спорта и вдохновлять на дальнейшее развитие своих способностей с акцентом на удовольствие», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.