Академия монтажников открылась в Подмосковье

В Подмосковье появилась академия, где жители смогут обучиться профессии монтажника. Открыла академию компания ООО «Пери». Новую профессию будут осваивать специалисты строительной и промышленной отраслей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Дочерняя компания крупнейшего в мире производителя и поставщика опалубки и строительных лесов PERI открыла свою академию в Подмосковье. Там будут обучать двум специальностям: монтажник строительных лесов и подмостей и монтажник опалубочных систем. Выпускники получат свидетельство государственного образца.

Занятия будут проводиться очно в Ногинске и Королеве. Также студенты могут выбрать онлайн-обучение. В проект инвестировали порядка 30 миллионов рублей.

Первые выпускники академии появятся уже в мае следующего года.

Специалисты подготовили программу, соответствующую профессиональному стандарту, которая прошла подтверждение в Министерстве образования. С осени 2021 года эту специальность смогут ввести в свои программы и другие среднеспециальные учебные заведения страны.

Также в академии PERI можно выбрать и другие программы повышения квалификации по широким темам в строительной и промышленных отраслях для специалистов любого уровня организации.

«Иностранные компании, работающие в Московской области, уделяют большое внимание уровню специалистов. „Мерседес“ и „Хино“ используют возможности региональных учебных заведений: они подключили к подготовке высококвалифицированных кадров наши техникумы и колледжи. „Кнауф“ и „Пери“ создают свои образовательные проекты. Это помогает развитию предприятий и в целом промышленной отрасли Подмосковья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.