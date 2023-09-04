Подмосковье 04 сентября 2023, 15:50 Академии футбола Дмитрия Аленичева в Мытищах исполнилось 8 лет пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Академия футбола Дмитрия Аленичева отметила восьмой день рождения. В честь праздника на стадионе прошел футбольный матч.

Юные футболисты встретились на стадионе с ветеранами спорта. После игры участников наградили медалями.

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Год назад в Мытищах открылся футбольный стадион, построенный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он носит имя футболиста России Дмитрия Аленичева.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе открыли 417 школьных стадионов для занятий спортом.

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