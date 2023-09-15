Подмосковье 15 сентября 2023, 10:24 Академический театр «Русский балет» начал гастрольный тур по Китаю Министерство культуры и туризма МО

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Московский областной театр «Русский балет» в течение месяца будет давать гастроли в Китае. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Турне проходит с 8 сентября по 8 октября. Знаменитые постановки «Русского балета» увидят в Пекине, ​ Чэнду, Суч Джоу, ​ Шанхае, Ханчжоу и других городах. В программе только шедевры — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

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«С Китаем мы дружим уже много лет.​ Для китайских зрителей „Лебединое озеро“ — это обязательно кордебалет в 24 лебедя, не меньше, четверка маленьких лебедей и 32 фуэте. Их принцип: умри, но сделай на высшем уровне. И русский балет там боготворят, приглашают наших специалистов работать и преподавать в их школах», — рассказал худрук театра Вячеслав Гордеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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