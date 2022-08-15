«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в Балашихе

«Ак Барс» в Балашихе одержал победу над «Витязем» в очередном контрольном матче предсезонного цикла. Игра завершилась со счетом 3:1.

Главным тренером «Ак Барса» теперь стал Олег Знарок. Для Знарока неважных матчей не бывает — команду противника он оценивал здраво.

«Было очень много давления на нас, мы двигались намного медленней», — отметил главный тренер ХК «АК Барс» Олег Знарок.

Источник фото: телеканал «360»

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Первая игра «Витязя» в серии состоится 3 сентября с предыдущими хозяевами льда «Арены Балашиха» — «Авангардом».

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