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    15 августа 2022, 23:14

    «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в Балашихе

    Анастасия Максимовских

    «Ак Барс» в Балашихе одержал победу над «Витязем» в очередном контрольном матче предсезонного цикла. Игра завершилась со счетом 3:1.

    «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в Балашихе

    Главным тренером «Ак Барса» теперь стал Олег Знарок. Для Знарока неважных матчей не бывает — команду противника он оценивал здраво.

    «Было очень много давления на нас, мы двигались намного медленней», — отметил главный тренер ХК «АК Барс» Олег Знарок.

    «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в Балашихе | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Первая игра «Витязя» в серии состоится 3 сентября с предыдущими хозяевами льда «Арены Балашиха» — «Авангардом».

    Смотрите подробности — в сюжете «360».