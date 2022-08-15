15 августа 2022, 23:14
«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в Балашихе
«Ак Барс» в Балашихе одержал победу над «Витязем» в очередном контрольном матче предсезонного цикла. Игра завершилась со счетом 3:1.
Главным тренером «Ак Барса» теперь стал Олег Знарок. Для Знарока неважных матчей не бывает — команду противника он оценивал здраво.
«Было очень много давления на нас, мы двигались намного медленней», — отметил главный тренер ХК «АК Барс» Олег Знарок.
Источник фото: телеканал «360»
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Первая игра «Витязя» в серии состоится 3 сентября с предыдущими хозяевами льда «Арены Балашиха» — «Авангардом».
Смотрите подробности — в сюжете «360».