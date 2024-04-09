Подмосковье 09 апреля 2024, 13:15 Аисты вернулись в село Спасс под Волоколамском Владислав Мурашов

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На обычном столбе у дороги в селе Спасс под Волоколамском уже второй год гнездятся аисты. Людмила Кондратюк, возле дома которой поселились птицы, еще в прошлом году дала им имена — Марта и Мартин. Несколько дней назад пара снова вернулась из теплых краев.

«В этом году наш Мартин прилетел 31 марта и сразу занял гнездо, а через несколько дней к нему присоединилась его прошлогодняя подруга Марта. Мы их сразу узнали. Сначала они подлатали и подчистили гнездо, а сейчас у них начался период брачных игр, так что в ближайшее время ожидаем пополнения в их семействе», — рассказала Людмила Кондратюк.

Владислав Мурашов

Интересно, что столб, который выбрали аисты, находится практически у самой дороги. Здесь постоянный шум и едут автомобили, но этот факт почему-то птиц не пугает. В начале июня прошлого года у Марты и Мартина появилось потомство, затем семья Кондратюк наблюдала как подросших птенцов отец семейства учил летать. Примерно в начале сентября, аисты с окрепшими аистятами окончательно покинули гнездовье.

Теперь жители Спасса снова ждут появление птенцов. Аисты уже вернулись во многие деревни Волоколамского городского округа. Одними из первых в этом году птиц заметили жители села Суворово, затем пернатые появились в Осташёве, Ивановском, Новлянском, Таболово и других населенных пунктах. Жители Волоколамска любят этих птиц, нередко дают им имена и всегда ждут их возвращения.

Аисты входят в Красную книгу Московской области и считаются редкими птицами в регионе.