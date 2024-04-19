Подмосковье 19 апреля 2024, 18:21 Аисты станут символом семейной фермы в Волоколамске Владислав Мурашов

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Анастасия и Сергей Данте уже около пяти лет развивают семейную ферму в селе Новлянское Волоколамского городского округа. После того как на участке предпринимателей поселились аисты, супруги решили сделать их фирменным знаком своей продукции.

Владислав Мурашов

«Наша специализация — это производство маринованных овощей и грибов, а также особых соусов. У нас уже есть узнаваемая бумажная крышка, но теперь пришла идея о создании логотипа с семьей аистов, которая поселилась у нас на участке. Пока мы собираем удачные фотографии, чтобы в итоге выбрать тот самый момент, который и станет нашим символом», — рассказал фермер Сергей Данте.

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Аисты поселились на верхушке бетонного столба. Наверх Сергей водрузил специально сваренную круглую решетку с мелкоячеистой сеткой, чтобы яйца не могли провалиться. Впервые птицы приметили гнездовье в прошлом году, а в этом — вернулись на знакомое место на радость фермерам.

Владислав Мурашов

Вся сельскохозяйственная продукция фермерского хозяйства Данте продается в коттеджных поселках вблизи Москвы, а также на известных маркетплейсах. Особой популярностью пользуются фирменные соусы, изготовленные Анастасией Данте по собственноручно разработанной рецептуре, основанной на семейных традициях.

Владислав Мурашов Владислав Мурашов Владислав Мурашов Владислав Мурашов

О важности развития сельского хозяйства в регионе неоднократно заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Семейное дело распространено в регионе. Например, семейная пара Погончиковых из Звенигорода выращивает ранние сорта овощей, асемья Булатовых из Дмитровского округа запустила производство сыров со сладкой паприкой.

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