Подмосковье 10 апреля 2023, 12:59 Аипова назвала одну из самых актуальных проблем в Подмосковье после зимы Аипова: вандальные надписи — одна из актуальных проблем в Подмосковье после зимы Пресс-служба губернатора Московской области

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Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля. К майским праздникам необходимо выполнить определенный перечень работ, заявила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона. По ее словам, самой актуальной проблемой после зимы являются вандальные надписи на зданиях и заборах.

«За прошлую неделю самой актуальной темой оставался мусор. Мы получили 3,5 тысячи обращений. Снижение по отношению к прошлой неделе составило 22%», — уточнила она.

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По словам Аиповой, подготовку к работам начали заблаговременно: еще зимой закупили инвентарь, готовили материально-техническую базу, формировали план работ, чтобы каждый муниципалитет и каждое предприятие четко понимали, что необходимо выполнить.

«На контроле и должны быть убраны у нас более 22 тысяч объектов. Это и дворы, и внутриквартальные проезды, и общественные, из которых 301 находится на особом контроле. План по уборке этих территорий более короткий, мы должны завершить все работы до конца этой недели», — перечислила руководитель ГУСТ.

Она обратила внимание, что инспекторы ежедневно ведут мониторинг территорий, выявляют дефекты для того, чтобы понимать, на чем стоит сделать больший акцент, где можно получить более быстрый результат ввиду того, что работы не требуют каких-то больших сил и средств.

Самой актуальной проблемой после зимы, по ее словам, являются вандальные надписи на зданиях и заборах.

«Поэтому коллегам ввиду простоты этой операции стоит сделать акцент на удалении растворителем таких надписей или закраске. Погода уже позволяет, поэтому это тот стремительный результат, который позволит городам выглядеть значительно чище и опрятнее, буквально прикладывая небольшие силы», — заключила Аипова.