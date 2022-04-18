Агропромышленность Подмосковья получила более 5 млрд рублей господдержки

25 апреля в Подмосковье стартует посевная. В этом году на агропромышленный комплекс Подмосковья выделено пять с половиной миллиардов рублей господдержки, из них почти три миллиарда — помощь на период ярового сева.

Для проведения весенних полевых работ закупили 78 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта. Приобретено также 96 тысяч тонн минеральных удобрений и 79 тысяч тонн химических средств защиты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами округов отметил, что за последние годы почти в два раза увеличены посевные — с 460 до 900 с лишним тысяч гектаров.

«Проводится работа по импортозамещению в сельском хозяйстве совместно с федеральными властями, а также по размещению новых региональных производств отрасли. То есть не только земля работает, но и перерабатывающая промышленность», — отметил губернатор.

«Такие территории, как Волоколамск, Зарайск, Луховицы имеют большой потенциал, и я очень надеюсь, что мы не только на пять-семь процентов увеличим посевные площади этого года, но и сумеем обеспечить более высокий урожай», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, Андрей Воробьев отметил, что важно искать возможности для роста эффективности использования земли, подключать науку и технологии, системы мелиорации.

В данный момент в регионе более 140 тысяч гектаров неиспользуемой земли, почти 100 из них возможно ввести в оборот. Например, такие земли есть в Можайске, Рузском и Волоколамском городских округах, Клину и Егорьевске.

«Мы планируем в этом году обеспечить ввод 40 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. На сегодняшний день определены крупные собственники — их порядка 30. Это и юридические, и физические лица. У них во владении порядка 81 тысяч гектаров, — отметил зампред регионального правительства Георгий Филимонов. — Мы определили заинтересованных сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время уже есть более 45 заявок на обработку земельных участков».