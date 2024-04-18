Подмосковье 18 апреля 2024, 09:43 Агропредприятие в Наро-Фоминске вырастит около 420 тонн ягод в 2024 году Агропредприятие в Наро-Фоминске вырастит 420 тонн ягод Телеканал «360»

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Рекордные урожаи малины, ежевики и клубники ожидают в одном из агропредприятий Наро-Фоминска. В этом сезоне фермеры планируют собрать около 420 тонн ягод.

Тоннельные теплицы агрокомпании расположены среди лесов, в экологически чистой части округа. Клубнику там выращивают в кокосовых матах, которые доставляют из Шри-Ланки. Еще одна составляющая хорошего урожая — капельный полив. Эта технология позволяет вместе с влагой доставить удобрения прямо в корневую систему растения. Техника для такого полива в Наро-Фоминске — полностью российского производства.

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«Девиз нашей компании: „Ягоды лучше конфет“. Все прекрасно знают, из чего делаются конфеты — сахар, какао, всякие эмульгаторы, добавки всякие. Что же касается ягод — все природное: фруктоза, глюкоза. Ничего химического здесь нет, люди могут питаться ягодами свободно и без вреда для своего здоровья», — сказал ведущий агроном Игорь Шеремета.

На предприятии планируют собрать и доставить на прилавки магазинов Москвы и Подмосковья около 420 тонн вкусной и полезной ягоды.

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