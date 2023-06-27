Подмосковье 27 июня 2023, 15:04 Агропредприятие из Дмитрова вырастит более 70 тысяч тонн овощей и картофеля к осени

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Агропредприятие ЗАО «Куликово» из Дмитрова планирует вырастить рекордное количество урожая — 72 тысячи тонн овощей и картофеля. Для этого весной были увеличены посевные площади.

Сегодня ЗАО «Куликово» — одно из крупнейших и успешных агропромышленных предприятий Подмосковья. Агрохолдинг участвует в федеральной программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России». По словам председателя совета директоров ЗАО «Куликово» Сергея Арустамова, в этом году за счет программы увеличили посевные площади под картофель на 300 гектаров.

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«С 2013 года мы по этой программе смогли ввести в эксплуатацию более 1500 гектаров земли, предприятием было вложено в это один миллиард 334 миллионов рублей. По федеральной программе и благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева немалая часть от этой суммы возвращается в виде субвенций. Это — действенная, реальная поддержка российского сельхозпроизводителя», — сказал Сергей.

Весной предприятие посадило рекордное количество картофеля — 1050 гектаров, моркови — 271 гектаров, свеклы — 190 гектаров и капусты 220 гектаров. Поэтому ожидается хороший урожай.

«Овощи, выращенные этой агрофирмой, всегда с большой охотой закупают крупные торговые сети. Активное участие предприятия в федеральном проекте по мелиорации помогает возвращать в сельскохозяйственный оборот земли, увеличивая объемы выращиваемой на Яхромской пойме продукции», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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