Агроному Владимиру Кашину исполнилось 73 года. Под его руководством создали 160 сортов плодов и ягод

Известный ученый в области сельского хозяйства, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии VI созыва и по аграрным вопросам VII созыва Владимир Кашин празднует свой 73-й день рождения. Он посвятил работе в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона.

Владимир Иванович Кашин родился 10 августа 1948 года в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области. Он прошел путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Под его руководством было создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур. Кашин — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, автор около 300 печатных научных работ.

Владимир Кашин с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт в 1971 году. С 1972 по 1980 год занимал различные должности от агронома опытно-производственного хозяйства «Красная Пойма» в Луховицком районе до заведующего лабораторией лугов и пастбищ Дединовской опытной станции.

В 1980 году занял пост директора Московской селекционной станции ВНИИ кормов в Серебряно-Прудском районе и оставался на нем до 1985 года. Позднее занимал должности первого секретаря Серебряно-Прудского райкома КП СССР, Серебряно-Прудского районного Совета народных депутатов.

В период с 1991 по 2003 год Владимир Кашин был директором Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства.

С 2003 года по настоящее время является депутатом Госдумы IV–VII созывов.

Владимир Кашин награжден орденами Александра Невского, Дружбы народов, Почета, знаками отличия Московской области. В ноябре 2019 года постановлением губернатора Подмосковья ученому было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».