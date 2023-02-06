Подмосковье 06 февраля 2023, 19:34 Агрономов начнут готовить в аграрном колледже к Коломне

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В Коломенском аграрном колледже имени Козлова создадут образовательно–производственный центр «Агрокластер». В нем будут обучать будущих агрономов впервые в Московской области.

«Ученики станут мастерами растениеводства, сельскохозяйственного производства, ремонта и обслуживания автомобилей, изучат технологию производства продуктов питания из растительного сырья», — заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов в интервью РИА «Новости».

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На базе колледжа поэтапно внедрят образовательные программы по направлениям «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе», «Агромелиорация», «Тракторист–машинист», «Автоклавщик» и другим.

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Также в центре будут работать мастерские по направлениям «Цифровое земледелие», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», «Слесарная» и другим. Учащиеся будут изучать там беспилотные летательные аппараты, анализ и обработку данных, а также вождение и эксплуатацию сельскохозяйственных машин и механизмов.

В создании центра поучаствовали такие компании, как «Озеры», АПК «Непецино», «ТуламашАгро», «Предприятие Емельяновка» и «Агрофирма Сосновка». Партнерами колледжа стали «Свинокомплекс Тропарево», «СтронгТехник», «Агрокомплекс Иванисово» и другие организации.

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