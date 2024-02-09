09 февраля 2024, 15:07
Агрокомплекс по выращиванию овощей нарастит производство в Электростали
Универсальный тепличный комплекс по выращиванию овощей работает в Электростали в 2018-го года. Сейчас там трудятся около 400 человек, однако предприятие готово принять на работу новых сотрудников.
Агрокомплекс не раз становился участником региональных программ и проектов. Одно из главных направлений развития предприятия — увеличение производительности труда. Как отметила ведущего специалиста по подбору, адаптации и развитию персонала Виктория Шилова, для сотрудников создают комфортные условия труда. Это достойная зарплата, соцпакет с полисом ДМС, возможности карьерного роста и многое другое.
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Ежедневно на комплексе собирают до 15-16 тысяч овощей. Продукция под маркой «Иванисово» можно встретить на прилавках магазинов по всему Подмосковью.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Электросталь
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